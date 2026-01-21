Logo Tgcom24
Dieci ore davanti ai magistrati

Crans-Montana, Moretti: "Anche noi siamo vittime"

Un legale delle famiglie delle vittime dopo l'interrogatorio: "Non so se quello che ha detto sia vero o falso, ma"ha risposto a tutte le domande"

di Paola Miglio
21 Gen 2026 - 13:04
01:26 

Dopo le 10 ore di interrogatorio, Jacques Moretti ha chiesto - e ottenuto - una pausa. "In carcere non mangio e non dormo, sono stanchissimo, non me la sento d proseguire", ha detto il proprietario del locale di Crans-Montana alla fine dell'interrogatorio fiume davanti ai magistrati e agli avvocati delle famiglie delle vittime, durante il quale ha risposto a tutto. Cercando, però, sempre di scaricare le colpe sugli altri. 

