Crans-Montana, Luigi Ciatti: "Dopo il dolore, servirà giustizia"

Anche Luigi Ciatti, come i genitori dei giovani morti a Crans-Montana, ha perso un figlio in una discoteca, sebbene per ragioni diverse. Niccolò fu ucciso nel 2017 a Lloret de Mar da un colpo di arti marziali di Rassoul Bissoultanov, lottatore ceceno condannato a 23 anni di reclusione, ma irreperibile e latitante. In questi giorni la famiglia Ciatti si è immedesimata nel dramma di chi ha perso un figlio nel rogo del Constellation. Sotto accusa, anche in questo caso, la scarsa sicurezza nei locali notturni. In Spagna come in Svizzera, dove a quanto pare a "guardia" del locale c'era un solo addetto.