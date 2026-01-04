Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
Chi sono

Crans-Montana, le vittime italiane

Giovanni Tamburi, 16 anni, bolognese, Achille Barosi, 16 anni, milanese, Emanuele Galeppini, 17 anni, genovese, residente a Dubai, Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano

04 Gen 2026 - 13:28
01:31 

Giovanni Tamburi, 16 anni, bolognese, Achille Barosi, 16 anni, milanese, Emanuele Galeppini, 17 anni, genovese, residente a Dubai. Sono loro le prime vittime italiane accertate della tragedia di Capodanno di Crans. È tarda sera quando arriva la notizia. Intanto, poco fa, è stata identificata la quarta vittima italiana. Secondo quanto apprende l'Ansa sarebbe Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano.

crans-montana
video evidenza