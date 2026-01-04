Crans-Montana, le vittime italiane

Giovanni Tamburi, 16 anni, bolognese, Achille Barosi, 16 anni, milanese, Emanuele Galeppini, 17 anni, genovese, residente a Dubai. Sono loro le prime vittime italiane accertate della tragedia di Capodanno di Crans. È tarda sera quando arriva la notizia. Intanto, poco fa, è stata identificata la quarta vittima italiana. Secondo quanto apprende l'Ansa sarebbe Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano.