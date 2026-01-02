Crans-Montana, le misure di sicurezza inadeguate al centro delle polemiche

Venti gradini hanno separato decine di ragazzi dalla salvezza. La stretta scala in legno che li avrebbe portati fuori dal seminterrato del locale di Crans-Montana, dove è scoppiato l'incendio, era l'unica via d'uscita che portava all'ingresso del bar. Al divampare del rogo, sia i giovani che arrivavano dal basso sia quelli al piano terra si sono diretti verso l'uscita, ma la calca causata dai due flussi ha intasato l'unica via di fuga praticabile. Secondo gli esperti, quello del numero insufficiente di uscite di sicurezza sarebbe uno dei motivi alla base della strage, insieme all'utilizzo di materiali non ignifughi nell'arredo. Non è ancora chiaro se ci fossero o meno gli idranti. I due quarantenni francesi proprietari de Le Constellation sono al centro delle polemiche anche per aver servito alcol a dei minorenni.