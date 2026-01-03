Crans-Montana, la procura apre un'inchiesta per omicidio

Se l'incendio, sembra oramai appurato, è partito dalle candele scintillanti posizionate sulle bottiglie di champagne, si è però propagato dalla copertura fonoassorbente installata sul soffitto del locale. Lo ha fatto in maniera "molto rapida e generalizzata", utilizzando le parole della procura generale del Canton Vallese, che adesso dovrà cercare la risposte alle domande che si pongono, anzitutto, i familiari delle quaranta vittime e degli almeno centodiciannove feriti della strage di Capodanno avvenuta nel locale Le Constellation di Cran Montana. E cioè capire le leggi sulla sicurezza fossero state rispettate.