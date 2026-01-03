Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'INCHIESTA

Crans-Montana, la procura apre un'inchiesta per omicidio

Misure di sicurezza, vie di fuga e sistema antincendio nel mirino degli inquirenti

di Alessio Campana
03 Gen 2026 - 12:19
01:35 

Se l'incendio, sembra oramai appurato, è partito dalle candele scintillanti posizionate sulle bottiglie di champagne, si è però propagato dalla copertura fonoassorbente installata sul soffitto del locale. Lo ha fatto in maniera "molto rapida e generalizzata", utilizzando le parole della procura generale del Canton Vallese, che adesso dovrà cercare la risposte alle domande che si pongono, anzitutto, i familiari delle quaranta vittime e degli almeno centodiciannove feriti della strage di Capodanno avvenuta nel locale Le Constellation di Cran Montana. E cioè capire le leggi sulla sicurezza fossero state rispettate.

crans-montana
video evidenza