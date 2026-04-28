Crans-Montana, la Lega Ticinese: "I contribuenti elvetici non pagheranno"

Parole durissime contro il nostro Paese, che stridono terribilmente con le immagini strazianti che da ieri i familiari delle vittime - non tutti se la sentiranno - possono vedere a Sion. Si tratta degli otto minuti, tra l'una e venti e l'una e ventotto, che immortalano il rogo del Constellation. Immagini già sintetizzate nel rapporto della polizia cantonale in cui si legge che la sfilata di champagne e candele scintillanti - le stesse da cui partirà l'incendio - è cominciata all'una e ventitré. Poco prima si vede Jessica Moretti - riconosciuta dai capelli neri e dall'abito corto scuro con paillettes - all'interno del bar. Poco distante, le bottiglie già pronte con le candele. "È stata lei ad accenderle", sostiene adesso un legale di parte civile. All'una e ventisette l'inizio dell'incendio. Un minuto dopo, la polizia annota che Jessica Moretti si allontana dal locale con un cellulare in mano. "Ha pensato alla sua vita, non a quella dei ragazzi", il commento, amaro, di uno dei genitori delle vittime.