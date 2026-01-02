Logo Tgcom24
Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
Mobilitata la Protezione Civile

Crans-Montana, l'Italia in campo per aiutare la Svizzera

Il ministro degli Esteri Tajani sul luogo della tragedia, dove ha parlato con i familiari dei dispersi

di Laura Berlinguer
02 Gen 2026 - 14:10
Dopo la tragedia dell'incendio nella notte di Capodanno nel bar di Crans-Montana, l'Italia è sul campo per aiutare la Svizzera a gestire l'emergenza: la macchina della Protezione Civile si è mobilitata immediatamente. Dal nostro Paese sono partiti esperti in soccorso alpino e personale sanitario specializzato. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è sul luogo della tragedia, dove ha parlato con i familiari di alcuni degli italiani ancora dispersi.

