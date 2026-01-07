Logo Tgcom24
Crans-Montana, l'inchiesta per capire se la tragedia poteva essere evitata

Sarà la magistratura a chiarire se la strage dei ragazzi di capodanno si sarebbe potuta evitare. Al momento gli unici indagati sono i gestori del locale:Jacques Moretti e Jessica Maric

di Alessio Campana
07 Gen 2026 - 11:49
