Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
47 i morti accertati

Crans-Montana, l'attesa dei genitori dei giovani dispersi

Fanno la spola tra un ospedale e l'altro per avere notizie dei loro figli,"arrivati nel bar per festeggiare il Capodanno

di Rossella Ivone
02 Gen 2026 - 15:05
01:31 

Dopo la tragedia dell'incendio nella notte di Capodanno in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, è il momento dell'attesa e dell'angoscia per i genitori dei giovani dispersi: fanno la spola tra un ospedale e l'altro per avere loro notizie. Finora sono 47 le vittime accertate, alcune ancora da identificare, oltre 100 i feriti. Si tratta soprattutto di minorenni, arrivati nel bar per festeggiare insieme il Capodanno.

crans-montana