Crans-Montana, l'attesa dei genitori dei giovani dispersi

Dopo la tragedia dell'incendio nella notte di Capodanno in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, è il momento dell'attesa e dell'angoscia per i genitori dei giovani dispersi: fanno la spola tra un ospedale e l'altro per avere loro notizie. Finora sono 47 le vittime accertate, alcune ancora da identificare, oltre 100 i feriti. Si tratta soprattutto di minorenni, arrivati nel bar per festeggiare insieme il Capodanno.