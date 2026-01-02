Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
almeno 40 le vittime

Crans-Montana, l'angoscia dei familiari dei dispersi

Sono sei i giovani italiani"non riconosciuti tra le salme e non trovati negli ospedali:"la speranza è"che"siano tra i feriti non ancora identificati

di Paola Miglio
02 Gen 2026 - 19:46
01:38 
crans-montana
video evidenza