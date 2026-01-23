Speciale La strage di Crans-Montana
Crans-Montana, Jacques Moretti è stato scarcerato

Dopo due settimane di detenzione, Jacques Moretti è stato scarcerato"dopo il pagamento di una cauzione da 200mila franchi

di Rossella Ivone
23 Gen 2026 - 18:48
È stata pagata la cauzione del valore di 200mila franchi per scarcerare Jacques Moretti. Il proprietario del Constellation è indagato, insieme alla moglie Jessica Maric, per omicidio, lesioni e incendio colposi, ma la procuratrice generale del Cantone del Vallese, Beatrice Pillous, precisa in una nota, si riserva il diritto di estendere l'istruttoria a chiunque altro possa avere una responsabilità penale. Nel frattempo, anche la procura di Roma ha aperto a sua volta un'inchiesta sulla vicenda. 

