Crans-Montana, Jacques Moretti è stato scarcerato

È stata pagata la cauzione del valore di 200mila franchi per scarcerare Jacques Moretti. Il proprietario del Constellation è indagato, insieme alla moglie Jessica Maric, per omicidio, lesioni e incendio colposi, ma la procuratrice generale del Cantone del Vallese, Beatrice Pillous, precisa in una nota, si riserva il diritto di estendere l'istruttoria a chiunque altro possa avere una responsabilità penale. Nel frattempo, anche la procura di Roma ha aperto a sua volta un'inchiesta sulla vicenda.