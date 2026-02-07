Crans-Montana, Jacques Moretti: "Combatterò finché verrà a galla la verità"
Il titolare del bar "Le Constellation" ha assitito per 12 ore all'interrogatorio di Balet, responsabile della sicurezza di Crans-Montanadi Alessio Campana
Proseguono le indagini sulla strage di Crans-Montana. Jacques Moretti, titolare del bar "Le Constellation", si allontana in fretta dai giornalisti dopo aver assistito per 12 ore all'interrogatorio di Christophe Balet, il responsabile della sicurezza del Comune. "Il procedimento continua, combatteremo finché verrà a galla la verità", dice. Le dichiarazioni di Balet, intanto, hanno fatto emergere nuovi particolari che alimentano sospetti sulle negligenze.