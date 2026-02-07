Speciale La strage di Crans-Montana
LA STRAGE DI CAPODANNO

Crans-Montana, Jacques Moretti: "Combatterò finché verrà a galla la verità"

Il titolare del bar "Le Constellation" ha assitito per 12 ore all'interrogatorio di Balet, responsabile della sicurezza di Crans-Montana

di Alessio Campana
07 Feb 2026 - 12:14
Proseguono le indagini sulla strage di Crans-Montana. Jacques Moretti, titolare del bar "Le Constellation", si allontana in fretta dai giornalisti dopo aver assistito per 12 ore all'interrogatorio di Christophe Balet, il responsabile della sicurezza del Comune. "Il procedimento continua, combatteremo finché verrà a galla la verità", dice. Le dichiarazioni di Balet, intanto, hanno fatto emergere nuovi particolari che alimentano sospetti sulle negligenze.

