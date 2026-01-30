Crans-Montana, interrogato l'ex dipendente che disse: "Attenzione alla schiuma"
Emergono nuovi particolari: già sette anni fa i residenti del condominio misero nero su bianco delle lamentele su rumore e sicurezza"di Alessio Fusco
Si continua a scavare per far lue sul disastro di Crans-Montana. La polizia vallese ha interrogato il barman che in un video girato nel 2019/2020 dice attenzione con quelle candele alla schiuma sul soffitto. Ad assistere all'interrogatorio anche Jessica Moretti. Inoltre, il Comune aveva vietato ai residenti del condominio dove si trova il bar Le Constellation di usare i caminetti per questioni di sicurezza.