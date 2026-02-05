Crans-Montana, interrogato il figlioccio dei Moretti

Jean Marc Gabrielli, figlioccio di Jacques Moretti e fidanzato della cameriera morta nell’incendio di Capodanno, è stato interrogato a Sion come persona informata dei fatti. È entrato in tribunale da un ingresso secondario. In aula anche Jessica, indagata, la cui presenza ha sollevato le proteste dei familiari delle vittime. Intanto la Procura di Roma è ancora in attesa della documentazione promessa dalle autorità svizzere. I feriti saranno ascoltati non appena le condizioni di salute lo permetteranno. Il 19 febbraio è previsto un incontro a Berna tra magistrati italiani e svizzeri per valutare una squadra investigativa comune.