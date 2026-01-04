Crans-Montana, indagati i proprietari del locale

Jacques Moretti e Jessica Maric sono nella loro villetta, da qualche ora presidiata dalla polizia per tenere lontani i cronisti, quando scoprono di essere ufficialmente indagati nell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno. La procura, che li accusa di omicidio, incendio e lesioni, tutti colposi, ipotizza infatti che la strage si sarebbe potuta evitare se non ci fossero state sospette negligenze.