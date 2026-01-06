Logo Tgcom24
Crans-Montana, il sindaco: "Carenza nei controlli degli ultimi cinque anni"

Dopo aver affermato di non aver adottato un approccio permissivo nell'ispezione del"bar, adesso il comune fa un passo indietro

di Luigi Sironi
06 Gen 2026 - 13:36
