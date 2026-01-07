Crans-Montana, il dramma del liceo di Versailles: tre studenti sono feriti in gravi condizioni

Crans-Montana, il dramma del liceo di Versailles, in Francia: tre studenti sono tra i ragazzi feriti di Crans-Montana. I banchi vuoti, l'apprensione per compagni e amici che avrebbero dovuto varcare i cancelli della scuola, dopo le vacanze, e invece lottano per la vita in ospedale. A Versailles le lezioni sono riprese lunedì 5 gennaio, ma tre ragazzi mancavano all'appello: Artus, Edgar e Valentin hanno 17 anni ed erano insieme al Constellation la notte di Capodanno. Ora sono feriti, ricoverati in gravi condizioni. La Francia conta 9 morti e 23 feriti gravi nella tragedia.