Crans-Montana: i pm di Roma avranno accesso agli atti dell'indagine
Gli inquirenti italiani potranno ascoltare i testimoni e gli indagati: i coniugi Moretti e anche l'attuale e l'ex responsabile della sicurezza del Comunedi Alessio Fusco
Il 19 febbraio la procura di Roma incontrerà quella svizzera. Per decidere come procedere con le indagini, probabilmente vera concesso all’Italia l'accesso agli atti e la polizia giudiziaria potrà entrare al Le Constellation, il locale a Crans-Montana luogo della tragedia di Capodanno. Al momento gli indagati restano quattro: i Moretti e l'attuale e l'ex responsabile della sicurezza del Comune, che saranno interrogati di nuovo in una maxi aula da 170 posti dove saranno presenti, probabilmente, anche i familiari delle vittime con i loro avvocati.