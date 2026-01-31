Crans-Montana: i pm di Roma avranno accesso agli atti dell'indagine

Il 19 febbraio la procura di Roma incontrerà quella svizzera. Per decidere come procedere con le indagini, probabilmente vera concesso all’Italia l'accesso agli atti e la polizia giudiziaria potrà entrare al Le Constellation, il locale a Crans-Montana luogo della tragedia di Capodanno. Al momento gli indagati restano quattro: i Moretti e l'attuale e l'ex responsabile della sicurezza del Comune, che saranno interrogati di nuovo in una maxi aula da 170 posti dove saranno presenti, probabilmente, anche i familiari delle vittime con i loro avvocati.