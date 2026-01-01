Logo Tgcom24
Mondo
in svizzera

Crans-Montana, esplosione in un bar: diversi morti e feriti

La tragedia è avvenuta durante i festeggiamenti per il nuovo anno"

01 Gen 2026 - 08:34
00:04 
video evidenza
capodanno
incendio
svizzera
crans-montana