Mondo
La tragedia di Capodanno

Crans-Montana, ecco il locale dove è scoppiato l'incendio

Le voci dei giovani che frequentavano abitualmente il bar Le Constellation, luogo della strage

di Luigi Sironi
02 Gen 2026 - 19:45
01:32 
crans-montana
video evidenza