Mondo
L'incendio di Capodanno

Crans-Montana, attesa per l'interrogatorio dei proprietari del Le Constellation, indagati per omicidio e incendio colposo

Gli investigatori lavorano per raccogliere elementi utili, e anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo

di Alessandra Rolla
08 Gen 2026 - 19:27
01:22 

Questa volta non saranno ascoltati come persone informate sui fatti, ma come indagati per incendio, lesioni e omicidio colposi. C'è grande attesa per l'interrogatorio del 9 gennaio dei coniugi Moretti, i titolari del Le Constellation, che dovranno comparire di nuovo davanti agli inquirenti svizzeri. Gli investigatori lavorano per raccogliere elementi utili e la scientifica è stata impegnata per ore nel discobar. Anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo per incendio e omicidio colposi.

