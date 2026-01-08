Crans-Montana, attesa per l'interrogatorio dei proprietari del Le Constellation, indagati per omicidio e incendio colposo

Questa volta non saranno ascoltati come persone informate sui fatti, ma come indagati per incendio, lesioni e omicidio colposi. C'è grande attesa per l'interrogatorio del 9 gennaio dei coniugi Moretti, i titolari del Le Constellation, che dovranno comparire di nuovo davanti agli inquirenti svizzeri. Gli investigatori lavorano per raccogliere elementi utili e la scientifica è stata impegnata per ore nel discobar. Anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo per incendio e omicidio colposi.