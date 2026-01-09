Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
La strage di Capodanno

Crans-Montana, il dramma del Lutry: sette baby calciatori morti nel rogo

"Ora siamo uniti per la vita", il messaggio della madre di una delle vittime ai genitori dei compagni di squadra deceduti "

di Marta Vittadini
09 Gen 2026 - 13:21
01:34 

"Hanno indossato i nostri colori, condiviso spogliatori, risate, fatiche e sogni. La loro presenza ha lasciato un segno nel club e rimarrà nei nostri ricordi per sempre". Con queste parole, e con un'immagine in bianco e nero di un campo da calcio, la società svizzera ha ricordato i sette giovanissimi calciatori deceduti nel rogo di "Le Constellation". Altri cinque sono ancora ricoverati in gravi condizioni. 
 

crans-montana
incendio
video evidenza