Crans-Montana, il dramma del Lutry: sette baby calciatori morti nel rogo

"Hanno indossato i nostri colori, condiviso spogliatori, risate, fatiche e sogni. La loro presenza ha lasciato un segno nel club e rimarrà nei nostri ricordi per sempre". Con queste parole, e con un'immagine in bianco e nero di un campo da calcio, la società svizzera ha ricordato i sette giovanissimi calciatori deceduti nel rogo di "Le Constellation". Altri cinque sono ancora ricoverati in gravi condizioni.

