GUERRA TECNOLOGICA

Così Elon Musk ha in mano le sorti dell'Ucraina

La potente rete satellitare Starlink è la spina dorsale delle comunicazioni sul campo di battaglia

di Francesca Canto
15 Ott 2026 - 12:51
01:26 
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"È ora che Zelensky se ne vada", scrive Elon Musk su X, attaccando di nuovo il presidente ucraino, dopo l'improvvisa interruzione di Starlink nel Paese invaso. Il Ceo di SpaceX, vicinissimo - nonostante l'apparente distacco - al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha in mano le sorti di Kiev, alla stessa stregua delle agenzie di intelligence europee e americane. La sua potente rete satellitare Starlink è infatti la spina dorsale delle comunicazioni sul campo di battaglia e strumento cruciale per la guerra tecnologica di Kiev, oltre a uno strumento fondamentale per intercettare velocemente i droni russi.

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