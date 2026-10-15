Così Elon Musk ha in mano le sorti dell'Ucraina

"È ora che Zelensky se ne vada", scrive Elon Musk su X, attaccando di nuovo il presidente ucraino, dopo l'improvvisa interruzione di Starlink nel Paese invaso. Il Ceo di SpaceX, vicinissimo - nonostante l'apparente distacco - al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha in mano le sorti di Kiev, alla stessa stregua delle agenzie di intelligence europee e americane. La sua potente rete satellitare Starlink è infatti la spina dorsale delle comunicazioni sul campo di battaglia e strumento cruciale per la guerra tecnologica di Kiev, oltre a uno strumento fondamentale per intercettare velocemente i droni russi.