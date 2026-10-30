Cortei a Roma, studenti diretti al Parlamento: tensioni con la polizia

Tensione su Ponte Sisto, nel cuore di Roma, tra la polizia e i manifestanti che hanno incendiato rifiuti e monopattini, abbattuto cartelli stradali e lanciato ogni genere di oggetto nel tentativo di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. "Basta, basta, vogliamo solo passare" le parole dei contestatori che hanno affrontato lo schieramento degli agenti in assetto antisommossa. Il cordone di sicurezza è stato predisposto per impedire l'ingresso degli oltre 300 studenti nella zona del centro storico capitolino e del Parlamento.