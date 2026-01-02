Corea del Nord, la figlia di Kim Jong-un appare sempre più spesso accanto a lui

La figlia del dittatore nordcoreano Kim Jong-un appare sempre più spesso in pubblico e accanto al padre. Gli analisti sostengono che si starebbe preparando a succedergli. Il primo gennaio Kim Ju Ae ha accompagnato i genitori al Palazzo del Sole, il mausoleo di Kumsusan, per rendere omaggio agli ex leader nordcoreani. Secondo l'agenzia d'intellingence sudcoreana, la figlia del capo di Stato, nata a Pyongyang nel 2013, potrebbe diventare il dittatore di quarta generazione della Corea del Nord.