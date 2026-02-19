Corea del Nord, Kim Jong Un guida un veicolo lanciarazzi
Kim ha poi inaugurato i lavori di costruzione di una nuova sezione di alloggi in un sobborgo di Pyongyang
La Corea del Nord ha messo in mostra diversi lanciarazzi all'esterno della sede del congresso storico del Partito dei Lavoratori e il leader Kim Jong Un ne ha provato uno, secondo quanto riportato dai media statali. Kim ha affermato che il nono congresso del partito “chiarirà il piano e l'obiettivo della fase successiva per rafforzare le capacità di difesa autonome”. Il leader nordcoreano ha poi inaugurato i lavori di costruzione di una nuova sezione di alloggi in un sobborgo di Pyongyang.