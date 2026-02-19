Corea del Nord, Kim Jong Un guida un veicolo lanciarazzi

La Corea del Nord ha messo in mostra diversi lanciarazzi all'esterno della sede del congresso storico del Partito dei Lavoratori e il leader Kim Jong Un ne ha provato uno, secondo quanto riportato dai media statali. Kim ha affermato che il nono congresso del partito “chiarirà il piano e l'obiettivo della fase successiva per rafforzare le capacità di difesa autonome”. Il leader nordcoreano ha poi inaugurato i lavori di costruzione di una nuova sezione di alloggi in un sobborgo di Pyongyang.