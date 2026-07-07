Copenaghen è la città dove si vive meglio al mondo: la vittoria per il secondo anno di fila

Centosettantatré città, un solo verdetto: si vive meglio a Copenaghen. La città ha vinto la pole position per il secondo anno di fila. Lo certifica l'Economist Intelligence Unit, che ogni anno passa al setaccio le metropoli del pianeta su cinque fronti: stabilità, sanità, cultura, istruzione e infrastrutture. La capitale danese incassa il punteggio pieno in tre categorie su cinque e scalza Vienna, regina incontrastata per tre anni, ora seconda. Per la ricerca, il segreto di Copenaghen è una combinazione precisa: infrastrutture solide, cultura di alto livello e servizi pubblici che funzionano.