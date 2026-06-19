Confcommercio, l'Italia si conferma meta preferita per le vacanze estive

In una fase caratterizzata da forti incertezze l'Italia continua a rappresentare il principale punto di riferimento per il turismo grazie alla ricchezza del suo patrimonio. Lo conferma un'indagine di confturismo-confcommercio. Il 54% degli europei indica il Belpaese come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a spagna (51%), grecia (46%), francia (41%), croazia (34%) e regno unito (30%). l’attrattività dell’Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, e tra i polacchi (60%). il nostro è considerato il paese più interessante da visitare. e il secondo miglior come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.