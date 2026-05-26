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Confindustria, Orsini fa il punto sugli scenari economici ed europei

Orsini: "L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Usa e Cina"

di Caterina Ruggeri
26 Mag 2026 - 18:27
01:23 
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