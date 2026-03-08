Confesercenti lancia 8 per 365: l'iniziativa dedicata alle donne

Al centro del progetto un plafond di cinque milioni di euro per finanziamenti garantiti, a condizioni agevolate, destinati a sostenere l'avvio di nuove attività femminili nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Sono 1,3 milioni le imprese guidate da donne in Italia, il 22% del totale, imprese che innovano, creano comunità e occupazione.