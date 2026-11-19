Gli investigatori britannici smentiscono la Procura di Termini Imerese. Per il Maib il Bayesian aveva una vulnerabilità al vento mai valutata, e l'equipaggio non poteva saperlo. L’informazione non era infatti presente nel manuale di bordo. L'acqua entrata dai portelloni non ha avuto un ruolo decisivo finché la barca non era già coricata sul fianco.