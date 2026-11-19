Condizioni meteo estreme e vulnerabilità al vento: il rapporto degli investigatori britannici sul naufragio del Bayesian
L'incidente costò la vita a sette persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch e la figlia Hannahdi Federico Gatti
Gli investigatori britannici smentiscono la Procura di Termini Imerese. Per il Maib il Bayesian aveva una vulnerabilità al vento mai valutata, e l'equipaggio non poteva saperlo. L’informazione non era infatti presente nel manuale di bordo. L'acqua entrata dai portelloni non ha avuto un ruolo decisivo finché la barca non era già coricata sul fianco.
Che cosa accadde quella notte
La notte del 19 agosto 2024 un’improvvisa raffica di vento a 130km/h (non segnalata dai bollettini meteo) investe l’albero di 72 metri e in pochi istanti piega lo scafo oltre il punto da cui non può più raddrizzarsi. Lo yacht affonderà in appena 11 minuti. Secondo il rapporto, il manuale di stabilità presente a bordo non avvertiva di un rischio tale.
Una tesi, però, opposta a quella dei consulenti dei magistrati siciliani, secondo cui il Bayesian era una barca sicura e gli errori sarebbero dell’equipaggio, a partire dal comandante che avrebbe sottovalutato l’evento e reagito in ritardo. La chiusura delle indagini è atteso entro Natale.