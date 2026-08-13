Concerto interrotto per un malore, Gabbani: "Mi sono ripreso, farò il possibile per recuperare la data"
Il cantante in un video pubblicato sui suoi canali social: "Ringrazio la squadra medica meravigliosa che mi ha soccorso con prontezza"
"Ehilà, ciao a tutti, intanto eccomi qua, sono vivo. Volevo tranquillizzarvi. Purtroppo, come avete visto, ieri sera durante il concerto ho avuto un malore, cosa che non mi era mai successa in questo modo, che non mi ha permesso di continuare a stare sul palco. Ho dovuto interrompere il concerto e mi sono molto dispiaciuto. Ho provato con tutte le mie forze ad andare avanti, ma non ce la facevo proprio". Con una storia pubblicata sulla sua pagina Instagram, Francesco Gabbani chiede scusa ai fan per la sospensione del concerto di ieri sera a Letojanni causa di un malore.
"Mi dispiace perché sapete quanto io tenga alla dimensione live, all'interscambio vibrazionale con voi - continua il cantante - e mi dispiace per voi che siete venuti e purtroppo non avete visto tutto il concerto. Ho dovuto però fermarmi a un certo punto". Poi il pensiero e il ringraziamento va alla "meravigliosa squadra medica" intervenuta con prontezza per soccorrerlo. "Probabilmente è stato una somma di caldo, stanchezza dei viaggi, degli spostamenti di questi giorni. Spesso ce lo dimentichiamo che per arrivare da una parte all'altra c'è tutta la stanchezza del viaggio e degli sbattimenti che comporta. Però questo fa parte del gioco". E la rassicurazione ai fan: "Oggi fortunatamente sto bene, mi sono ripreso e ho quindi tutta l'intenzione di salire sul palco questa sera e tornare e tornare a fare il concerto a Sant'Angelo di Brolo. Non vedo l'ora, ce la metterò tutta. Voglio cercare di darvi tutto quello che non sono riuscito a darvi ieri sera". Il cantante spiega che per Letojanni si cercherà di fare tutto il possibile per recuperare la data. "Non so in che tempi, non so quando". L'ultimo ringraziamento va ancora al pubblico, "per tutto l'affetto, la comprensione, la vicinanza che mi state facendo arrivare. Vi voglio bene, ci vediamo sul palco".