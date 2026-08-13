Concerto interrotto per un malore, Gabbani: "Mi sono ripreso, farò il possibile per recuperare la data"

"Mi dispiace perché sapete quanto io tenga alla dimensione live, all'interscambio vibrazionale con voi - continua il cantante - e mi dispiace per voi che siete venuti e purtroppo non avete visto tutto il concerto. Ho dovuto però fermarmi a un certo punto". Poi il pensiero e il ringraziamento va alla "meravigliosa squadra medica" intervenuta con prontezza per soccorrerlo. "Probabilmente è stato una somma di caldo, stanchezza dei viaggi, degli spostamenti di questi giorni. Spesso ce lo dimentichiamo che per arrivare da una parte all'altra c'è tutta la stanchezza del viaggio e degli sbattimenti che comporta. Però questo fa parte del gioco". E la rassicurazione ai fan: "Oggi fortunatamente sto bene, mi sono ripreso e ho quindi tutta l'intenzione di salire sul palco questa sera e tornare e tornare a fare il concerto a Sant'Angelo di Brolo. Non vedo l'ora, ce la metterò tutta. Voglio cercare di darvi tutto quello che non sono riuscito a darvi ieri sera". Il cantante spiega che per Letojanni si cercherà di fare tutto il possibile per recuperare la data. "Non so in che tempi, non so quando". L'ultimo ringraziamento va ancora al pubblico, "per tutto l'affetto, la comprensione, la vicinanza che mi state facendo arrivare. Vi voglio bene, ci vediamo sul palco".