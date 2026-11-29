Una fan di Harry Styles è stata protagonista di una brutta caduta dalla balaustra del Marvel Stadium di Melbourne, in Australia, mentre stava posando per una foto-ricordo dopo il concerto. In un video circolato online si vede la donna, di circa 30 anni, sedersi sulla ringhiera insieme a un'amica e alzare la gamba. Una mossa che le ha fatto perdere l'equilibro, finendo nell'anello sottostante e atterrando su una fila di posti a sedere, fortunatamente vuota. La donna è stata portata in ospedale: ha ferite su tutto il corpo ed è in condizioni stabili.
Una testimone ha dichiarato alla testata australiana 7News che tutti "stavano osservando queste ragazze nell'anello superiore del palazzetto. Si comportavano in modo sciocco, cercando di scattare foto. C'era gente che urlava loro di scendere". Poi, la caduta. "Ricordo solo le urla della folla e le persone che quasi vomitavano e svenivano per quello che avevano visto", ha raccontato un'altra testimone.