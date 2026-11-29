Una fan di Harry Styles è stata protagonista di una brutta caduta dalla balaustra del Marvel Stadium di Melbourne, in Australia, mentre stava posando per una foto-ricordo dopo il concerto. In un video circolato online si vede la donna, di circa 30 anni, sedersi sulla ringhiera insieme a un'amica e alzare la gamba. Una mossa che le ha fatto perdere l'equilibro, finendo nell'anello sottostante e atterrando su una fila di posti a sedere, fortunatamente vuota. La donna è stata portata in ospedale: ha ferite su tutto il corpo ed è in condizioni stabili.