Concerto annullato a Lima, Robbie Williams canta in strada per i suoi fan

Niente concerto a Lima, ma Robbie Williams ha comunque voluto regalare un momento speciale ai suoi fan. Dopo l'annullamento dello show per la chiusura temporanea dell'Arena 1 Park, il cantante è uscito dal suo hotel e ha improvvisato una breve esibizione all'aperto. "Ho il cuore spezzato" ha spiegato, chiarendo che la cancellazione dipendeva da circostanze fuori dal controllo suo e del suo staff. Poi ha cantato davanti ai sostenitori, tra cori e applausi, arrivando anche a indossare la maglia della nazionale peruviana.