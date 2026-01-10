Logo Tgcom24
Decisivo l'intervento della Polizia

Como-Bologna, scontri tra tifosi prima della partita

Momenti di tensione vicino allo stadio Sinigaglia a poche ore dal fischio d'inizio

10 Gen 2026 - 16:41
00:07 

Secondo le prime ricostruzioni, nelle fasi di arrivo dei tifosi del Bologna, un bus ha raggiunto la città eludendo le disposizioni di sicurezza e passando davanti a un locale con un folto gruppo di supporter comaschi. Gli occupanti del bus avrebbero obbligato l'autista a fermarsi, scendendo in strada e cercando un contatto con i tifosi del Como, poi degenerato in un lungo scambio di colpi, con anche lancio di bottiglie e fendenti con le aste delle bandiere. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno evitato conseguenze più gravi. Circa 70 tifosi del Bologna sono stati fermati e per loro sono state già avviate le procedure amministrative per l’emissione del Daspo da parte del questore di Como, Marco Calì.

