il ministro degli esteri a capo dei negoziatori di Teheran

Colloqui Usa-Iran, Araghchi è arrivato in Oman

A capo dei negoziatori inviati da Teheran il ministro degli Esteri: "Serve rispetto reciproco"

06 Feb 2026 - 07:15
00:17 
videovideo
iran
usa
oman
video evidenza