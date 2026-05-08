Il suo mito continua

Claudia Cardinale, all'asta alcuni preziosi gioielli della grande attrice

Tra i monili figurano degli orecchini in zaffiro e diamanti indossati dalla star durante la conferenza stampa di presentazione del "Gattopardo""nel 1963

di Michelangelo Iuliano
08 Mag 2026 - 19:23
01:30 
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E' stata uno dei simboli dell'eleganza italiana nel mondo. Claudia Cardinale ci ha lasciati lo scorso settembre, ma il suo mito continua: alcuni preziosissimi gioielli appartenuti alla grande attrice andranno infatti all'asta con Christie's il prossimo mese. Tra i monili figurano degli orecchini in zaffiro e diamanti indossati dalla star, giovanissima, al fianco di Alain Delon e Burt Lancaster durante la conferenza stampa di presentazione del "Gattopardo", nel 1963.

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