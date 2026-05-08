Claudia Cardinale, all'asta alcuni preziosi gioielli della grande attrice

E' stata uno dei simboli dell'eleganza italiana nel mondo. Claudia Cardinale ci ha lasciati lo scorso settembre, ma il suo mito continua: alcuni preziosissimi gioielli appartenuti alla grande attrice andranno infatti all'asta con Christie's il prossimo mese. Tra i monili figurano degli orecchini in zaffiro e diamanti indossati dalla star, giovanissima, al fianco di Alain Delon e Burt Lancaster durante la conferenza stampa di presentazione del "Gattopardo", nel 1963.