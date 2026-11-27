Sono giorni di tensione a Gerico, in Cisgiordania. In quella che fino a poco tempo fa era considerata una delle più tranquille nel conflitto tra israele e Palestina le cose sono cambiate con il primo insediamento di coloni. Un avamposto istituito poche settimane fa in circostanze poco chiare, con otto case che, secondo i coloni, sono state acquistate regolarmente da proprietari palestinesi. Ma poche sere fa la violenza è esplosa: c’è stato uno scontro tra locali e israeliani culminato con una sparatoria in cui dei coloni hanno ucciso una donna palestinese di 70 anni e ferito altre dieci persone. Nessuno di loro è stato arrestato. Ora la tensione è sempre più alta ogni giorno che passa e la popolazione di Gerico teme l’arrivo di altri coloni e nuove incursioni, la nostra vita, dicono, ormai è cambiata per sempre.

