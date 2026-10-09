migliorato il suo precedente primato

Cinque ore di plank, il nuovo record mondiale di una 61enne

La canadese DonnaJean Wilde ha migliorato il suo precedente primato in uno degli esercizi più impegnativi per gli amanti del fitness

09 Ott 2026 - 10:01
00:53 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
plank
record