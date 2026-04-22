Cinema, protestano i lavoratori: "Siamo ai titoli di coda"

"Siamo ai titoli di coda": ha questo nome la protesta dei lavoratori del cinema italiano che ora potrebbero boicottare i David di Donatello. l'appuntamento da saltare sarebbe doppio: il 5 maggio al Quirinale, il tradizionale incontro con il presidente della repubblica e poi (il giorno dopo) il red carpet e la cerimonia di premiazione a Cinecittà. Il tema della contestazione è quello del taglio dei finanziamenti pubblici al settore, che, detta di chi protesta, metterebbero in ginocchio soprattutto le produzioni indipendenti.