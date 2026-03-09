Cinema, Moulin Rouge torna in sala per i suoi venticinque anni
di Silvia Carrera
Struggente, malinconico ma anche pop: Moulin Rouge, il film che nel 2001 segnò la rinascita del musical torna al cinema per i suoi venticinque anni. Un cult diretto da Baz Luhrmann che lanciò definitivamente la carriera di Nicole Kidman, l'étoile amata dal giovane aspirante scrittore Christian interpretato da Ewan McGregor nella Parigi bohémien di fine Ottocento. Una narrazione travolgente sospesa tra sogno e tragedia, un viaggio tra epoche e stili che ridefinisce un genere.