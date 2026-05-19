Vita privata e carriera

Cinema, Michele Placido compie ottant'anni

L'attore, nato ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia,"il 19 maggio 1946, cresce in una famiglia profondamente legata ai valori religiosi

di Massimo Cerri
19 Mag 2026 - 12:44
01:20 
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