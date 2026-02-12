Shanghai, maxi voragine inghiotte la strada vicino al cantiere della metro

Il crollo è avvenuto tra Qixin Road e Li’an Road, dove l’asfalto ha ceduto improvvisamente formando una voragine larga fino a 20 metri nei pressi del cantiere della nuova linea metropolitana Jiamin. Le persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo in tempo e non si registrano vittime. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento sarebbe legato a una perdita d’acqua segnalata il giorno precedente, che avrebbe indebolito il terreno. Le autorità hanno chiuso l’area e avviato controlli sugli edifici circostanti, in una città già segnata da problemi di subsidenza del suolo.