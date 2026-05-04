Cina, Russia e Ucraina: dove porta la mappa mondiale del cybercrime
La Romania si"concentra sui furti di identità, Thailandia e Cambogia nelle truffe. Iran e Corea del Nord nelle estorsionidi Francesca Canto
Silenzioso, continuo, efficace. Con queste tre parole si descrive il cyberattacco a Sistemi Informativi, la società controllata da Ibm che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione in Italia, collaborando con Inps, Inail e le aziende coinvolte nel Pnrr.
Migliaia i dati di cittadini potenzialmente violati dal collettivo cinese Salt Typhoon, il gruppo hacker legato al ministero della Sicurezza di Stato di Pechino, primo organismo di intelligence del Dragone. È solo l'ultimo caso di un'ondata di crimini cibernetici differenti, mappati da un gruppo di ricercatori di Oxford e Sciences Po.
Per ogni regione del mondo è possibile individuare diversi tipi di reati informatici. A dominare l'ecosistema ci sono Russia, Cina e Ucraina, attive in quasi tutte le tipologie di crimini cibernetici. La Romania è specializzata in furti di dati e identità, soprattutto per creare account credibili per truffare le proprie vittime.