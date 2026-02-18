Cina, robot umanoidi in festa per il Capodanno lunare
Un gruppo di automi ha dato spettacolo al"Gala della Festa di Primavera
Un gruppo di robot con Intelligenza artificiale ha ballato (e non solo) al Gala della Festa di Primavera, organizzato dalla China Media Group (Cmg) in occasione del Capodanno lunare. I modelli di Unitree Robotics, Noetix, MagicLab e Galbot hanno intrattenuto il pubblico con sketch comici, arti marziali e dimostrazioni di abilità. Il momento clou dello show è stata la straordinaria esibizione con alcuni atleti di kung fu.