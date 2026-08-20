Cina, in mostra i robot tuttofare:"dallo sport alle faccende di casa

Alla World Robot Conference a Pechino, una sorta di grande fiera internazionale dedicata alla robotica, partecipano oltre 300 aziende, con più di 2mila prodotti esposti e oltre 150 novità. In mostra ci sono robot di ogni tipo: alcuni si sfidano nello sport, in almeno una trentina di discipline, altri sono progettati per aiutare nelle faccende domestiche. E ancora, macchine in grado di svolgere attività d'ufficio, così come mansioni che richiedono fatica, precisione e ripetitività. Il governo cinese ha inserito la robotica umanoide tra le tecnologie strategiche per lo sviluppo della produzione avanzata. L'obiettivo è aumentare l'impiego di queste macchine nelle fabbriche e nei principali settori industriali, dall'automotive all'elettronica, passando per l'energia e la logistica. Le autorità di Pechino puntano a portare oltre 10mila robot umanoidi all'interno di diversi stabilimenti entro la fine dell'anno, accelerando così l'integrazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi.