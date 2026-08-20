Cina, in mostra i robot tuttofare:"dallo sport alle faccende di casa
Il governo cinese ha inserito la robotica umanoide tra le tecnologie strategiche per lo sviluppo della produzione avanzatadi Maria Stella Carrara
Alla World Robot Conference a Pechino, una sorta di grande fiera internazionale dedicata alla robotica, partecipano oltre 300 aziende, con più di 2mila prodotti esposti e oltre 150 novità. In mostra ci sono robot di ogni tipo: alcuni si sfidano nello sport, in almeno una trentina di discipline, altri sono progettati per aiutare nelle faccende domestiche. E ancora, macchine in grado di svolgere attività d'ufficio, così come mansioni che richiedono fatica, precisione e ripetitività. Il governo cinese ha inserito la robotica umanoide tra le tecnologie strategiche per lo sviluppo della produzione avanzata. L'obiettivo è aumentare l'impiego di queste macchine nelle fabbriche e nei principali settori industriali, dall'automotive all'elettronica, passando per l'energia e la logistica. Le autorità di Pechino puntano a portare oltre 10mila robot umanoidi all'interno di diversi stabilimenti entro la fine dell'anno, accelerando così l'integrazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi.