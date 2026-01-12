Cina, robot poliziotto usato per regolare il traffico

Nella provincia cinese è entrato in servizio un nuovo agente di polizia stradale un po' particolare: si tratta di un robot con sembianze umane, impiegato nel controllo del traffico. La macchina affianca agenti in carne e ossa e utilizza tecnologie avanzate per monitorare il flusso dei mezzi. Secondo i residenti, l'aspetto realistico e hi-tech "ha un forte effetto deterrente sugli automobilisti indisciplinati".