moonwalk discutibile

Cina, robot umanoide prova a imitare"Michael Jackson ma inciampa e cade

L'automa era riuscito in un primo momento a mantenere l'equilibrio: è stato rialzato da un addetto dell'evento

21 Mag 2026 - 17:37
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