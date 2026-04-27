Cina, orso cade in una fossa di rifiuti: salvo grazie a una scala in legno

In Cina un orso bruno, alla ricerca di cibo, è caduto nella fossa di rifiuti di una discarica. A intervenire gli agenti locali, che hanno costruito una scala in legno in modo che l'animale potesse liberarsi. Il primo tentativo è però fallito, perché il mammifero l'ha fatta cadere. Al secondo tentativo, l'orso è riuscito a risalirla per uscire dalla fossa e allontanarsi verso la foresta.