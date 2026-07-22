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Cina, la migrazione annuale delle antilopi tibetane

Chiamati chiru, questi animali attraversano anche autostrade e città per spostarsi verso l'altopiano di Hoh Xil

22 Lug 2026 - 11:45
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